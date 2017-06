Els secrets més ben guardats de Palau sobre el referèndum, al descobert

Última actualització Divendres, 9 de juny de 2017 10:50 h

El plebiscit se celebrarà l'1 d'octubre i la pregunta, binària, inclourà la paraula 'república'

El secret més ben guardat de Palau ha quedat al descobert aquest matí: el referèndum sobre la independència de Catalunya serà l’1 d’octubre d’enguany i la pregunta serà ben clara i amb resposta binària: “Vol que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república?”. El president de la Generalitat, amb la màxima solemnitat possible al Pati dels Tarongers, ha anunciat els detalls que han d’apel·lar a la totalitat dels catalans i estan cridats a donar la volta al món a través de la premsa internacional.

La data esquiva la festivitat de la Mercè i dóna prou marge perquè el gruix de la ciutadania catalana torni de les vacances d’estiu per la campanya electoral i la votació. Pel que fa a la pregunta, el Govern opta per anar més enllà de posar a votació la independència, sinó també la república. Segons Carles Puigdemont, la papereta inclourà la pregunta en català, castellà i aranès a la Vall d’Aran.Durant la seva intervenció, el president català ha recorregut a la sentència de l’Estatut com a origen per entendre que avui la Generalitat hagi arribat al punt d’anunciar un referèndum unilateral d’independència. A més, ha afirmat que 40 anys després del retorn de Tarradellas, l’Estat “ha estat incapaç” de posar sobre la taula una solució per a Catalunya. Puigdemont ha recordat que el seu executiu ha fet tot el possible per acordar la votació amb el govern espanyol, però que en qualsevol cas tirarà endavant el plebiscit i aplicarà el resultat.El vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, també ha intervingut per recordar que l’estat “ha negat de forma continuada que els ciutadans de Catalunya votin”. Les crítiques del també conseller d’Economia cap al govern espanyol han anat més enllà, ja que ha recordat els atacs de les clavegueres de la Moncloa contra el sistema sanitari català i els reiterats atacs judicials contra càrrecs electes catalans. A banda, Junqueras ha lamentat la reiterada falta d’inversió de l’Estat a Catalunya, cosa que ha provocat la pèrdua de múltiples inversions pel país.