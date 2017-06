Les mil i una hilarants metàfores d’Albiol com a reacció a l’anunci de referèndum

Última actualització Divendres, 9 de juny de 2017 15:00 h

El líder del PP a Catalunya titlla de "gran obra de teatre" amb "pompa" i "purpurina" l'esdeveniment d'avui a Palau

3 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Xavier García Albiol no ha trigat més d’una hora i mitja a posar-se les mans al cap per l’anunci de la data i pregunta del referèndum català. El líder dels populars catalans ha repetit en roda de premsa que l’acte d’avui no suposa cap novetat a nivell jurídic, cosa que fa pensar que la Moncloa no prendrà cap acció immediata. Amb tot, l’exalcalde de Badalona ha usat mil i una metàfores per intentar enfonsar el projecte de plebiscit i l’esdeveniment d’avui.

Notícies relacionades

Per exemple, Albiol ha titllat l’acte de “gran obra de teatre” i de “decorat de cartró i paper”. Segons ell, avui hi ha hagut molta “pompa” i “purpurina” i també ha qualificat l’anunci d’“escenificació d’aquesta política-ficció a la qual ens té acostumats el govern català”. El líder popular al Principat també s’ha permès la llicència d’afirmar que Junqueras és el “compinche” de Puigdemont i que el dia d’avui és un dels “majors exemples de la degradació institucional” a Catalunya.D’altra banda, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha dit que l'anunci de la data i la pregunta que ha fet aquest divendres el Govern "no condueix a res" i ha reiterat que el referèndum "no se celebrarà". En una atenció als mitjans, el primer secretari ha valorat que l'anunci de l'1 d'octubre per fer la consulta s'ha fet "de forma més pomposa que solemne" i ha apuntat que "no s'ha aprovat res, ni hi ha decret de convocatòria", al temps que ha afegit que tampoc s'ha presentat un projecte que empari de manera legal la convocatòria ni les lleis "que estan elaborant d'esquenes al Parlament".