Turull deixa grogui Coscubiela i els seus renecs sobre el referèndum

. @jcoscu Un proverbi diu " Qui vol fer una cosa troba el mitjà. Qui no vol fer res troba una excusa" Sempre pegues i excuses. #1octubre2017 https://t.co/G3fxTIQklH

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal