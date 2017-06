Última actualització Divendres, 9 de juny de 2017 16:00 h

Hi ha monàrquics independentistes a Catalunya?

5 ( 3 vots ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese - Ja coneixem la data i la pregunta: serà l'1 d'octubre i el text serà: "Vol que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república?". Finalment, el concepte 'república' s'ha afegit a la data, un fet que es podria atribuir a Esquerra i a la CUP. Ara sorgeix una nova qüestió: afegir-hi aquesta idea suma vots o els resta? Hi ha independentistes monàrquics? El concepte 'república' pot seduir el sector dels comuns?

Un acte del partit carlista Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes borbons, carlins, carlistes, referendum, republica

"En forma de república"???? Calia? — Carlistes Catalunya (@Carlistes) 9 de juny de 2017

Sa Majestat Catòlica Carles Xavier de Borbó-Parma. pic.twitter.com/BVTtrp6p8W — Aleix Salvans (@aleixsalvans) 9 de juny de 2017

Notícies relacionades

Si és cert que molts sectors de la societat propers als comuns poden sentir-se atrets per la idea que el nou estat sigui una república. Però, pot haver-hi alguns altres sectors que l'efecte sigui el contrari? Hi ha independentistes monàrquics? Fins i tot, pot haver-hi gent d'una molt avançada edat que encara associï el mot 'república' a la crema de convents i esglésies? Segurament sí, però representen un gran i immensa minoria.És el cas dels Carlistes de Catalunya, un moviment polític ultraconservador, que pretenia entronitzar una branca alternativa dels Borbons. Després de conèixer la pregunta, han fet el següent tuit:Els carlins defensen que el rei català hauria de ser sa Majestat Catòlica Carles Xavier de Borbó-Parma, fill de Carles Hug que va fer un gir a l'esquerra i va abraçar el socialisme quan Francisco Franco va escollir Joan Carles com a successor. Sense dubte, la cara de Borbó la té: