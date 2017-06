Quins tres països es van independitzar un 1 d’octubre? Les efemèrides del Dia D català

Última actualització Divendres, 9 de juny de 2017 17:00 h

La data també recorda a dies foscos de l'Estat espanyol, com la proclamació de Franco com a cap d'estat i el restabliment de la Inquisició

Guifré Jordan @enGuifre– El proper dia 1 d’octubre té tots els números d’entrar als llibres d’història de Catalunya. Aquesta vegada per la porta gran, superant el 9N, les manifestacions i les votacions més controvertides al Parlament els últims anys. Això sí, sempre i quan la ciutadania del país pugui votar en un referèndum que sigui veritablement vinculant. El primer dia del desè mes de l’any podria portar sort als defensors del Sí, tenint en compte que coincidirà amb l’aniversari de la independència d’un dels grans països de l’Àfrica: Nigèria.

L’antiga colònia britànica va obtenir la plena sobirania l’1 d’octubre de 1960, i just 18 anys després, el 1978, una altra colònia del Regne Unit, Tuvalu, situada a la Polinèsia, també aconsegueix la independència. A les acaballes del segle passat, el 1994, una illa també del pacífic aconsegueix desprendre’s de iure dels EUA i neix la República de Palau. Aquestes només són només tres mostres de la quantitat de vegades que s'han mogut fronteres en els últims seixanta anys arreu del món.El 274è dia de l’any, però, també recorda altres efemèrides relacionades amb Catalunya. Per exemple, el mateix dia de l’any 1931 l’Estat espanyol va acceptar per primera vegada el sufragi femení, pocs mesos després de la proclamació de la Segona República, en la gestació de la qual Catalunya va tenir un paper cabdal. En el terreny estrictament català, la data també trasllada al 1792, dia en què el Diari de Barcelona, degà de la premsa catalana fins que va desaparèixer el 2009, va veure la llum.L’1 d’octubre, però, també porta a dies foscos, com ara el de 1936, en el qual Francisco Franco va ser nomenat cap d’estat en les zones espanyoles ocupades pels militars sollevats mesos abans. El mateix dia de 1823 l’aleshores rei d’Espanya, Ferran VII, restableix la Inquisició. I just 126 anys després, el 1949, i a milers de quilòmetres de distància, Mao Zedong constitueix la República Popular de la Xina. Entre les incomptables efemèrides d’un primer d’octubre i amb un punt més respectuós amb la igualtat entre les persones, l’1 d’octubre de 1989 Dinamarca esdevenia el primer país del món que permetia les unions entre persones del mateix sexe.