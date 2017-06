Un clàssic anunci de BMW anima als ciutadans a participar al referendum

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || | L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

9 de juny de 2017, 18.20 h













CATALUNYA, país de molt llarga tradició democràtica, no pot seguir dins de l'ABERRANT, DEGENERAT I CORRUPTE estat esPPanyol, que afavoreix les dictadures i la monarquia imposada per un general feixista i colpista.











Per molt que l'estat esPPanyol, FRANQUISTA FINS EL MOLL DELS OSSOS, pretengui impedir l'expressió democràticament correcta de la voluntat del poble català, A LA LLARGA O A LA CURTA aquesta voluntat s'expressarà i EL POBLE CATALÀ SERÀ ALLÓ QUE VULGUI SER.











