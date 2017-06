Última actualització Divendres, 9 de juny de 2017 19:00 h

L'Estat es prepara per actuar contra la Generalitat

ACN Madrid .- El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, ha insistit aquest divendres després de l’anunci de la data i la pregunta del referèndum per part del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que es tracta d’un referèndum “il·legal” que “va en contra de la Constitució” i que, per tant, “no se celebrarà”. "No sóc pitoniso però sé el que no passarà: no se celebrarà un referèndum il·legal que va en contra de la Constitució", ha dit. En tot cas, ha apuntat que el govern espanyol no actuarà per ara en contra de l’anunci i sí que ho farà davant de “qualsevol actuació que passi de l’anunci als fets”, perquè "els anuncis i els pensaments no delinqueixen, i si això es tradueix en actes els experts veuran si existeix delicte”. Segons Méndez de Vigo, la compareixença de Puigdemont i Junqueras d’aquest divendres ha consistit només en una “escenificació” per dissimular “la soledat”, “l’aïllament” i el “fracàs” de les forces independentistes. També ha llançat un missatge de "tranquil·litat" als funcionaris catalans: "Que tinguin la tranquil·litat que el govern els protegirà i estarà darrere d'ells, perquè és responsabilitat del govern complir i fer complir la llei".

L’executiu espanyol ha deixat la resposta a l’anunci del president de la Generalitat a mans del portaveu Íñigo Méndez de Vigo, un perfil baix si es té en compte que fa menys de deu dies, després de la convocatòria de la cimera pel referèndum, va ser la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría qui va comparèixer per contrarestar la iniciativa dels partits independentistes.

A la roda de premsa posterior al consell de ministres, el portaveu de l’executiu de Rajoy ha afirmat que el d’avui és “un nou pas” del govern de la Generalitat en “una estratègia que no condueix enlloc” i que és “cada vegada més minoritària, unilateral i radical”.

“És una escenificació dirigida als promotors del desafiament per part dels promotors del desafiament”, ha dit Méndez de Vigo, que ha assegurat que tot plegat “prova de dissimular la soledat dels convocants i l’aïllament de totes i cadascuna de les seves actuacions”.

Segons el portaveu del govern espanyol, aquest divendres ha quedat pal·les que els que impulsen el referèndum són “cada vegada menys, més radicals, i que han fracassat tots els seus intents de buscar aliats en aquest full de ruta”.

L’exemple, segons ha dit, és el “fiasco” d’aquesta setmana de la reunió del Pacte pel Referèndum, i la “garrotada que li ha donat la Comissió de Venècia, que ha exigit respecte a la Constitució i ha tancat l’última porta a l’estratègia internacional”.

Méndez de Vigo ha citat també com a exemple d’aquest “fracàs” les “creixents desavinences en els partits de Junts pel Sí, especialment després de les dimissions originades per les actuacions judicials contra l’exconseller Gordó”.

En aquest marc, el portaveu ha insistit en “recordar” a Puigdemont, al seu govern i “al conjunt de les institucions de Catalunya” la seva “obligació de complir la llei, protegir els drets de tots els ciutadans de Catalunya i preservar la neutralitat dels funcionaris catalans, que compleixen amb la seva obligació cada dia i no tenen perquè veure’s forçats a assumir la responsabilitat en què altres incorren mantenint un desafiament a l’Estat de dret”.

Censura l'ús del Palau de la Generalitat

El portaveu del govern espanyol també ha censurat l’ús del Palau de la Generalitat per fer l’anunci. “La seu del govern de tots els catalans s’ha utilitzat per a un acte en perjudici de la majoria dels catalans, i s’ha demostrat que no tenen respecte a la neutralitat de les institucions”, ha sentenciat.

També ha recordat que la sentència del Tribunal Constitucional de febrer del 2017 “va establir taxativament que qualsevol acte preparatori signat pel govern de la Generalitat o qualsevol institució catalana és un acte contrari a la llei i que tindrà les corresponents conseqüències legals”.

“Que ningú tingui dubte que qualsevol actuació que passi dels anuncis als fets serà recorregut pel govern com ho han estat tots i cadascun dels intents de denunciar el nostre ordenament jurídic”, ha conclòs.

Insisteix que Puigdemont s'ha de sotmetre al Congrés

Tal com ha fet en les últimes setmanes, Méndez de Vigo ha tornat a demanar al president de la Generalitat que sotmeti el seu pla a criteri del Congrés dels Diputats perquè aquest emeti una votació. Segons el portaveu, en la mesura que la celebració del referèndum d'autodeterminació legal implica una modificació de la Constitució, cal que el president de la Generalitat busqui el diàleg a l'àmbit on pertoca, a les Corts espanyoles.

"A Espanya no se celebrarà un referèndum inconstitucional"

Davant les preguntes dels periodistes, que han recordat que l'executiu de Rajoy també va assegurar que no se celebraria la consulta del 9-N, Méndez de Vigo ha insistit que "a Espanya no se celebrarà un referèndum inconstitucional". En tot cas ha recordat que la seva estratègia passa perquè el govern de la Generalitat s'avingui a un "diàleg" dins de la "llei".

