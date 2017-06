Els Comuns parlen de “Ciutats sense por” però l’alcaldessa té pànic al referèndum

Última actualització Dissabte, 10 de juny de 2017 05:05 h

Barcelona, punta de llança d'una aliança municipalista internacional per a la defensa dels drets humans i els béns comuns, però amaguem la revolta de la ciutat a favor del referèndum

5 ( 3 vots ) Carregant Carregant



Més de 1.100 persones han omplert la plaça dels Àngels per a l'acte d'inauguració de la trobada municipalista internacional "Ciutats sense por", organitzada per Barcelona En Comú. L'acte ha començat amb una conversa entre Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, i Manuela Carmena, alcaldessa de Madrid, les quals han compartit problemàtiques i realitats que tenen els seus governs locals, que aposten per l'aliança i la cooperació per lluitar plegats contra els desafiaments globals.

Notícies relacionades

Ada Colau ha manifestat que les ciutats tenen reptes globals. "Necessitem, volem, crear una aliança internacional de ciutats per defensar els drets humans i els béns comuns, per acollir els refugiats, per aturar el racisme i la xenofòbia, per aturar a Trump". En aquest sentit, la alcaldessa de Barcelona ha dit que "necessitem transformar les pors en esperança. La por es avui en solitud; l'esperança es construeix en comú".En la mateixa línia, Manuela Carmena ha declarat que les ciutats són fortaleses contra la solitud. "La por sorgeix de la solitud. Quan no hi ha solitud no hi ha por. Les ciutats són espais d'esperança", ha dit Carmena. En aquest sentit, l'alcaldessa de Madrid ha manifestat que "hi ha un desig de canviar la política i que hi ha una altra manera de fer". Colau, per la seva banda, ha afegit que "reforçar l'aliança de les ciutats és clau per tenir més força i canviar les coses". "Carmena és símbol de que hi ha molta gent a Espanya que no és del PP i que defensa els drets de Catalunya", ha declarat Colau.A continuació, Gerardo Pisarello, primer tinent d'alcaldia de Barcelona, ha intervingut posant èmfasi en la necessitat del feminisme a les ciutats. "Estem orgullosos de les dones que estan transformant la política de la nostra ciutat. L'única forma de visibilizar-las és repensant les nostres polítiques a través de la mirada de les dones", ha declarat.La següent intervenció ha estat de la de Caren Tepp, regidora de Rosario (Argentina) que ha dit que "construir ciutats sense por és lliurar una batalla contra la desigualtat i la exclusió". Segons Áurea Carolina de Freitas, regidora de Belo Horizonte, "cal fer polítiques per canviar a les persones i parar les matances de persones negres, joves, trans i LGTBI". Per la seva part, Andrea Reimer, regidora de Vancouver (Canadà), ha manifestat que "a Vancouver hi conviuen 192 nacionalitats. Hem iniciat un procés de reconciliació amb la comunitat indígena". Helen Gym, regidora de Filadèlfia (EUA), per la seva banda, ha explicat que a la seva ciutat i a altres han començat una revolta: "al Estats Units, Trump encarna l'1% de l'1%".Després han intervingut tres alcaldes de tres ciutats del canvi. "Fa dos anys vam perdre la por a posar les institucions al servei de la gent, a posar dalt el que estava a baix", ha dit Xulio Ferreiro, alcalde de A Coruña. "Contra la por la nostra resposta és i serà sempre, en comú", ha declarat Martiño Noriega, alcalde de Santiago. I per la seva part, Pedro Santisteve afegit que "la democràcia és una acció permanent per a la dignitat de les persones".A continuació Eric Piolle, alcalde de Grenoble, ha remarcat que "no tenir por vol dir donar la benvinguda als refugiats". Per la seva part, Jorge Sharp, alcalde de Valparaíso ha dit que "ens reconeixem continuadors del projecte d'Allende. Des de baix a l'esquerra". "El que està passant a Barcelona és molt important per a Grècia i per a tota Europa", ha afegit Rena Dorou, governadora regional d'Attica (Grècia). Finalment Jesse Arreguin, alcalde de Berkeley (Califòrnia, EUA) ha remarcat que el van escollir alcalde "Berkley el mateix dia que van escollir a Trump. Berkley ara resisteix contra Trump".L'acte ha finalitzat amb totes les alcaldesses, alcaldes i líders locals al sobre de l'escenari amb una pancarta on es podia llegir "Trump! The planet first".