Les excuses de Coscubiela pel no suport de CSQP al referèndum

El portaveu dels comuns intenta justificar la seva posició amb la reacció de l'Estat

L'anunci de la data i la pregunta del referèndum de l'1 d'octubre ha agafat a peu canviat els comuns, que per boca del seu portaveu al Parlament de Catalunya, Joan Coscubiela, ha intentat justificar la posició de no suport de la seva formació amb la reacció que ahir va tenir el Gobierno: "només cal veure la reacció de l'Estat per veure la dimensió de l'acte d'ahir, ahir no es va fer res".

El silenci més incòmode de Coscubiela per explicar les excuses del no suport de CSQP al #referendumCAT https://t.co/anJCN81HHG pic.twitter.com/TfuoWTCtoY — directe!cat (@directe) 10 de juny de 2017

Coscubiela, que durant alguns moments de l'entrevista a Catalunya Ràdio ha mostrat un discurs enfadat, ha titllat d'"ingenu" creure que el Govern podrà enganyar l'Estat per poder posar les urnes l'octubre vinent. El portaveu comú ha reblat que no valorarà si li agrada o no la pregunta, sinó que posarà el focus en veure si es compleixen els termes democràtics bàsics: "un marc legal que es conegui amb temps, una administració electoral, el cens, les garanties per fer-ho a tota Catalunya, es garanteixi el pluralisme durant la campanya... Uns criteris que el Govern s'ha compromès i que a quatre mesos ja s'haurien d'haver situat. L'anunci és en una situació de molta foscor".Segons el diputat de CSQP, només hi ha una solució per votar: "pacte o insubmissió". Malgrat el fet que l'actual convocatòria ja s'emmarca en la insubmissió que reclama Coscubiela, el portaveu considera que cap d'aquests s'està duent a terme i avisa que això fa que el referèndum vinculant sigui "un engany": "és molt greu que ahir s'anuncies que es farà un referèndum i no ho fos, que es repetís un 9N". De fet, per al portaveu comú la demostració que ahir no es va fer res rau en la reacció de l'Estat, etzibant que si un Estat "bel·ligerant" com l'espanyol ahir no va actuar vol dir que "no es va fer res" i avisa que els comuns se sumaran si hi ha una cosa amb "cara i ulls": "el referèndum no es farà i hi haurà pacte amb l'Estat".Com es pot veure en aquest vídeo, el silenci incòmode de l'inici de l'entrevista és una mostra de la dificultat de defensar un posicionament tan conservador.