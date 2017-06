L'editorial d'El País defensa l'hostilitat del PP contra Catalunya

El País, portaveu de Susana Díaz, opositor de Pedro Sánchez i enemic de Podem ha tancat el cercle. No només ha tirat el progressisme a la brossa, sinó que ara defensa el Partit Popular sense embuts.

En un editorial titulat 'La triple ruptura', el diari denuncia la convocatòria del referèndum anunciada pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que provoca tres ruptures: la de l'Estat constitucional, la de la reforma d'aquest Estat i la de la Generalitat estatutària. Aprofitant la "greu" situació que ha provocat el Govern, el diari fa un salt en el temps i se situa l'any 2006: "encara que el PP va demostrar la seva hostilitat oposant-se a l'Estatut del 2006, la superior gravetat dels últims passos és atribuïble al Govern català i als seus epígons. No és el mateix atendre's a la llei democràtica (encara que sigui sense iniciatives polítiques addicionals) que vulnerar-la".

