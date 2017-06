PSOE i Ciutadans precipitaran el debat sobre la reforma constitucional per frenar el referèndum

Última actualització Dissabte, 10 de juny de 2017 13:00 h

La ponència serviria per traçar una estratègia conjunta entre els partits unionistes

La connexió entre els socialistes i el partit d'Albert Rivera per frenar el referèndum de l'1 d'octubre agafa força al Congrés dels diputats, Pedro Sánchez i la força taronja tenen previst encetar el debat sobre la situació catalana en una ponència i treballar una resposta conjunta de tots els partits de l'unionisme espanyol.

El Pedro Sánchez del 'No és no' a Mariano Rajoy no ha trigat gaire a oferir el seu suport al presidente per combatre l'independentisme. Tanmateix, amb l'objectiu de marcar perfil i no reproduir els mateixos problemes que han mostrat els socialistes aquests últims mesos on el seguidisme amb els populars ha estat quasi total, el nou secretari general del PSOE treballa amb Ciutadans una via pròpia per marcar distàncies amb els populars a l'hora de plantejar una estratègia que pari els peus a la Generalitat i el president Puigdemont davant la seva determinació de posar les urnes l'1 d'octubre.



Els socialistes plantegen no reduir les respostes al compliment de la llei, sinó que estarien oberts a plantejar una reforma constitucional que seria impossible sense el suport del Partit Popular, contrari a qualsevol concessió als catalans. El PSOE apostaria per recuperar l'Estatut de l'any 2006, el mateix que Zapatero va prometre defensar i va acabar retallat i boicotejat per Mariano Rajoy.



La ponència comptaria amb el suport de Podemos, qui veu amb bons ulls que es debati sobre la qüestió, i podria tenir també el d'ERC i el PDeCAT, ja que seguirien exhibint la plena disposició dels catalans per fer possible una via pactada. Tanmateix, les conclusions que sorgirien del debat serien les de situar Catalunya a un escenari que en cap cas faria possible un referèndum pactat.