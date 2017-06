Última actualització Dissabte, 10 de juny de 2017 16:00 h

El conseller es pregunta al Le Monde quina reacció tindrà Europa "si l'Estat ens posa a la presó" per un "referèndum legítim i democràtic"

ACN Barcelona .- El conseller d'Exteriors de la Generalitat, Raül Romeva, explica a quatre capçaleres europees –Le Monde, La Stampa, La Tribune de Géneve i Diario de Noticias, com serà el referèndum d'independència convocat pel president Puigdemont per a l'1 d'octubre. Romeva va concedir les entrevistes aquest divendres després que es conegués la data i la pregunta. El responsable d'Exteriors destaca a La Stampa que el nou referèndum no serà "una rèplica" del 9-N; assegura que el resultat en aquesta ocasió "serà vinculant" (Diario de Noticias); tindrà "totes les garanties" i "implicacions legals " (La Tribune de Gèneve). En l'entrevista a Le Monde es pregunta quina serà la reacció europea "si l'Estat ens posa a la presó" per un referèndum "legítim i democràtic".

Poc després que el president Puigdemont anunciés la data i la pregunta del referèndum, el conseller Romeva va concedir diverses entrevistes a la premsa europea per explicar aquest nou pas en el procés. Al diari Le Monde Romeva explica que, un cop coneguda la data i la pregunta, "el xoc" entre la Generalitat i el govern de Rajoy "vindrà si algú que té la capacitat de resoldre aquest problema i no fa res". Afegeix que no se sap com Madrid intentarà impedir la votació i es pregunta per la reacció a Europa. Romeva creu que Europa s'ha de preguntar "si pot acceptar" un país membre que no afronta aquest problema".

Romeva explica a la premsa europea la diferència entre el 9-N del 2014 i el referèndum del proper 1 d'octubre. "Ara parlem d'un veritable referèndum, organitzat amb totes les garanties per part del Govern català, i tindrà implicacions legals", assegura a La Tribune de Gèneve, on afegeix que "si el sí guanya n'haurem d'encarar totes les conseqüències" i "es posaran en marxa els mecanismes necessaris perquè Catalunya comenci a funcionar de manera independent".

A La Stampa recalca que el 9-N va ser una consulta organitzada per la societat civil i ara serà "un referèndum fet des del Govern i el Parlament" i el resultat "serà vinculant".

Una idea semblant expressa al portuguès Diario de Noticias, on a més avança que el Tribunal Constitucional espanyol "no tindrà cap influència" un cop Catalunya se situï fora del camp legal a Espanya. Amb tot, assegura que si guanya el no "no passa res", Hi haurà "noves eleccions" i un "nou escenari".

