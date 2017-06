Última actualització Dissabte, 10 de juny de 2017 14:30 h

El president avisa que "ha arribat l'hora" dels catalans

6 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Vint-i-quatre hores després de l'anunci de la data i la pregunta del referèndum el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha advertit en la seva intervenció al consell nacional del PDeCAT que davant un poble mobilitzat l'Estat no podrà fer "ni pessigolles" en el seu intent d'evitar que l'1 d'octubre els catalans decideixin el seu futur com a país.

Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes csino, puigdemont, referèndum

Puigdemont s'ha mostrat molt contundent en la seva defensa al referèndum, el president ha etzibat que "ha arribat l'hora dels catalans" interpel·lant directament als ciutadans: "qui té el comandament són els catalans, premerem un botó i decidirem en quin país volem que creixin els nostres fills". L'anunci de la data i la pregunta ha provocat que alguns portaveus dels comuns desconfiïn de la veracitat de la convocatòria, un dubte que el president ha volgut frenar afirmant que per molt que l'Estat actuï "no el podran aturar, tot el joc polític és inútil davant del poble que ha pres consciència de sobirania" i reptar el Gobierno: "Com podran convèncer que els dotze magistrats del TC manen sobre 7,5 milions de persones"

El president ha recordat que el Govern ha complert amb la seva paraula, "hem fet el que vam dir que faríem. Hem culminat el procés que la societat catalana ens ha anat encarregant", i destaca que "hem complert el que ens vam comprometre i estem culminant el procés" superant les "dificultats" i les "moltes especulacions" que s'han produït aquests mesos, "cap d'elles benintencionada". Puigdemont crida a "aprofitar" els 112 dies que resten per votar per treballar els arguments contra les "amenaces" i "venjances" que vindran contra el procés i l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, i els exconsellers Francesc Homs, Irene Rigau i Joana Ortega.