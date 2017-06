Última actualització Dissabte, 10 de juny de 2017 17:15 h

Afirma que parlar d'un "cop d'Estat" li recorda Tejero, a l'Armada i a Milans del Bosch,

6 ( 2 vots ) Carregant Carregant



El president del PDeCAT, Artur Mas, afirma que, més enllà de les campanyes pel 'Sí' i pel 'No', d'aquí a l'1 d'octubre també hi haurà una "campanya de la por", la qual s'ha de fer front amb "la campanya de la il·lusió". Ho ha dit en la seva intervenció en el Consell Nacional del partit, que ha coincidit amb la Convenció Municipalista que se celebra aquest cap de setmana a Lloret de Mar. L'expresident de la Generalitat ha demanat als representants del Consell i també de les agrupacions locals que posin també tots els esforços perquè el referèndum tingui una participació alta, ja que això donarà "una nova legitimitat democràtica a Catalunya". "I les noves legitimitats socials i democràtiques són les que canvien els marcs legals", ha afegit.

Artur Mas Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes mas, referèndum

Mas ha fet una picada d'ullet a la concurrència que ha seguit la seva intervenció fent ús del paraula "il·lusió", emprada tantes vegades per el personatge que el representa al programa satíric de Televisió de Catalunya 'Polònia'. Tanmateix, ha insistit en la importància d'animar la ciutadania a què vagi massivament a les urnes el primer dia del mes d'octubre, assolint una participació encara més alta que la de la consulta del 9N del 2014.

L'expresident de la Generalitat ha indicat que l'anunci aquest divendres de la data i la pregunta ha donat finalment sentit a moltes decisions que va prendre en el passat al capdavant del Govern. Des de les eleccions anticipades del 2012 en què CiU va perdre llavors diputats fins a la creació, junt amb ERC i independents, de Junts pel Sí fins al "pas al costat" que va fer per desencallar les negociacions amb la CUP i evitar uns nous comicis. "I encara vaig entendre que va tenir més sentit haver proposat a Carles Puigdemont"; ha dit sobre el seu successor.

Artur Mas també ha lamentat les veus sorgides que comparaven el referèndum amb un "cop d'Estat". "Ara ens diran que incomplim amb la llei, ens presentaran com a insurrectes", ha raonat. I pel que fa a la referència colpista, ha assenyalat que "quan ho vaig sentir, em va recordar a Tejero, a l'Armada, a Milans del Bosch, a aquella gent que va entrar al Congrés fusell i metralleta, on hi havia els representants del poble espanyol", ha indicat. "Però, en canvi, a mi no em sona a 'Cop d'Estat' unes urnes a Catalunya amb gent pacífica que simplement va a votar. Això no és un cop d'Estat", ha subratllat. "El que està en joc l'1 d'octubre, més enllà de la independència de Catalunya, és on rau el poder real: el poder real de les estructures d'un estat o del poble de Catalunya, és a dir, de tots nosaltres", ha conclòs.