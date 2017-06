Levy ja prepara els seus per conviure amb una Catalunya independent

Última actualització Dissabte, 10 de juny de 2017 20:20 h

Pronostica que l’1-O “Espanya seguirà sent Espanya.

ACN Sitges .- La vicesecretària d'Estudis i Programes del PP, Andera Levy, ha assegurat que el referèndum no se celebrarà, i que l'1 d'octubre "a Catalunya passarà el que passa sempre, que es complirà la llei, es respectarà la democràcia i que Espanya seguirà sent Espanya, amb Catalunya i amb els catalans". La dirigent popular, que ha clos el 13è congrés provincial del PP de Barcelona, celebrat aquest dissabte a Sitges, s'ha mostrat contundent en un discurs antisobiranista, i ha augurat que el procés independentista acabarà "en la soledat i la frustració". La també diputada del PP Català (PPC) ha comparat el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, amb el líder d'Units Podem, Pablo Iglesias, i ha especulat que els dos dirigents "fracassaran", respectivament, amb el referèndum i amb la moció de censura contra el govern de Mariano Rajoy.

Levy ha acusat Puigdemont i Iglesias d'"inflar-se a paraules", i ha garantit que els seus objectius no arribaran a bon port. "Un anuncia un referèndum que no se celebrarà, i l'altre mocions que fracassaran". És per això la vicesecretària d'Estudis i Programes del PP ha reivindicat la "política de veritat" i d'"altura de mires". A més, ha reivindicat la "fortalesa" de l'estat de dret espanyol i ha apel·lat al "patriotisme" dels pactes d'estat "per engrandir la gran nació que és Espanya".Al seu torn, el secretari general de PPC, Santi Rodríguez, ha parafrasejat els lemes sobiranistes sobre el referèndum per exclamar: "Volem votar, però volem votar amb urnes de veritat, amb democràcia, en llibertat, amb seguretat jurídica i respecte a la llei". A més, el també diputat parlamentari ha afegit que "volem eleccions per votar i treure els independentistes del Govern de la Generalitat".