Milers de valencians s'alcen contra l'espoli i encenen la flama independentista

Última actualització Diumenge, 11 de juny de 2017 10:30 h

La Crida pel finançament reclama els representants públics que es mantinguin ferms i exigeixin al govern espanyol un canvi radical de polítiques

2 ( 1 vot ) Carregant Carregant



L'espoli fiscal al qual estan sotmesos els països catalans no només empeny Catalunya a la necessitat de constituir-se com un Estat independent per gestionar els seus recursos, sinó que també està motivant que s'encengui la flama independentista a les Balears i el País Valencià.

Aquest dissabte milers de valencians s'han manifestat per demanar la retirada dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) 2017, que perpetua l'espoli i l'infrafinançament del País Valencià denunciat en la manifestació convocada per la Crida, que integra centenars d'entitats, sindicats i partits polítics. La manifestació va començar el seu recorregut des de les portes del Palau de Justícia i va recórrer els principals carrers del centre de València. Moments abans de la convocatòria, un dels portaveus de la Crida, Antoni Infante, assegurava que ja hi ha "prou a continuar espoliats i infrafinançant a continuar marginats" i anima els representants democràtics que mantinguin la fermesa i que no els tremoli la mà per exigir a l'estat espanyol un canvi radical de les polítiques.