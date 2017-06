Pisarello no garanteix que l'Ajuntament es posi a disposició per votar el referèndum

Última actualització Diumenge, 11 de juny de 2017 11:30 h

L'alcalde accidental avisa que primer cal saber a disposició "de què" s'haurà de posar el consistori

El govern d'Ada Colau no ha garantit la seva disposició perquè a Barcelona es pugui votar, en l'entrevista del diumenge del 324 l'alcalde accidental de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha manifestat el suport, tan seu com dels comuns, en el referèndum, però ha matisat que l'Ajuntament de Barcelona necessita saber a disposició "de què" s'ha de posar el consistori l'1 d'octubre perquè els barcelonins votin.

Barcelona en Comú, malgrat fer bandera del dret a decidir i defensar posicionaments republicans, no ha decidit quina serà la seva acció de govern per garantir que la ciutat defensi la possibilitat de votar l'1 d'octubre. A dos dies de complir-se dos anys de govern a l'Ajuntament de Barcelona, l'alcalde accidentat ha valorat l'anunci de la data i la pregunta del referèndum afirmant que el posicionament dels comuns és "claríssim": "sempre hem defensat la necessitat de fer un referèndum efectiu, hem fet pedagogia a Catalunya i a la resta de l'Estat perquè es defensi el dret al referèndum".

Pisarello, però, no ha volgut concretar si aquest posicionament tan clar es tradueix amb fets, "s'ha plantejat una data i una pregunta, no s'ha convocat", per afegir que primer cal saber "com es pensa fer, volem saber el com i quan es concreti s'analitzarà". En aquest sentit, l'alcalde accidentat no ha volgut comprometre l'ajuntament en la futura votació, "la gent vol un referèndum efectiu, amb un mínim de garanties. Hem de saber a disposició de què ha d'estar el consistori" per reblar que tot "depèn" del que es vulgui fer.

