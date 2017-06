[Vídeo] El discurs sencer de Pep Guardiola en defensa del referèndum

anònim Vilassar Vilassar

11 de juny de 2017, 15.50 h

#7

Nazi de Vichy, i per què no li vau dir vosaltres que no el volieu perquè era català i pensava en el be de Catalunya ? O es que EspaÑa tan sols pensa en "castellano" i en la supremacia del "castellano" ?



Nazi de Vichy, ara potser millor dit-te de Gasosa, esteu ancorats en un Juràsic Park bullint de corrupció !!!!



MARXAREM BEN AVIAT, QUE NO ENS VOLEM CONTAMINAR !!!!