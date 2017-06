El poble farà possible el referèndum

Última actualització Diumenge, 11 de juny de 2017 14:30 h

Primer gran acte de la societat civil en suport al referèndum de l'1 d'octubre

'Referèndum és democràcia', la concentració organitzada per l'ANC, Òmnium i l'AMI és la primera mostra de força de la societat civil independentista en defensa del referèndum. Sota les quatre columnes de la font de Montjuïc, el món sobiranista ha representat a través de diferents veus del món social, cultural i polític del país el compromís per fer possible el referèndum que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va anunciar divendres passat.



Els líders de les diferents entitats sobiranistes han fet una crida unànime a fer possible el referèndum que el 80% dels catalans vol, el president de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, ha destacat que "sabem que Espanya voldrà que negociem. No negocieu, sigueu forts, aguanteu" per afegir que "tinguem molt clar" que les urnes "no es negocien": "no hi ha prou presons ni jutges" per portar-hi un país sencer. Les urnes no es negocien. El dia 1-O hi serem els del Sí i els del No". El president d'Òmnium, Jordi Cuixart, s'ha compromès a fer el possible el referèndum, "no tingueu por, no defallirem. El referèndum és irreversible", per advertir a l'Estat en castellà,"no teniu suficients presons per posar tot el poble català a les vostres presons". La presidenta de l'Associació de Municipis per la Independència, Neus Lloveras, ha reforçat el poder municipal: "els alcaldes assumirem aquelles responsabilitats que ens siguin requerides".

Els partits independentistes es conjuren

L'acte ha comptat amb la presència de figures destacades del món sobiranista, la portaveu de Presidència, Neus Munté, s'ha mostrat "convençuda" en fer "un desig que uneix i no separa" mentre que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha animat a "treballar" per fer possible que es posin les urnes l'1 d'octubre, i perquè els qui volen votar 'Sí' o 'No' ho puguin fer: "no hi ha cap pla B, l'únic pla és votar l'1-O i estic absolutament segura que ho farem, perquè el Govern s'hi ha compromès".

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha demanat que els partits i les institucions treballin "incansablement perquè es pugui votar". La secretària general d'ERC i portaveu del grup parlamentari de Junts pel Sí, Marta Rovira, per la seva part ha destacat que el referèndum "és imparable" perquè ja té data i pregunta. Concreta que tindrà "totes les garanties democràtiques: una llei al Parlament que li donarà tota la cobertura i s'agafarà al dret internacional i serà impugnable". La diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, ha conclòs que amb la data i la pregunta és moment de posar sobre la taula "les garanties perquè tothom tingui dret a vot i perquè el recompte de vot sigui clar". "Avui és l'inici de la nova etapa de mobilització per defensar el referèndum", ha finalitzat.

