El nacionalisme espanyol carrega el seu odi contra Guardiola

Twitter torna a fer visible la frustració espanyolista contra l'extècnic del Barça

El procés català va començar a caminar enarborant la bandera de la "revolució dels somriures", una filosofia que contrastava totalment amb l'actitud bel·ligerant i d'odi que des del primer dia ha exhibit el nacionalisme espanyol, que no només ha rebutjat de facto qualsevol proposta de l'independentisme per trobar una resposta dialogada, sinó que fa ús de l'insult i el discurs de la por.

El Estado español, ese "monstruo" que durante años garantizó tu sanidad, tus carreteras, tu seguridad, tu educación y hasta tus JJOO, Pep. — Juanma Castaño (@juanmacastano) 11 de juny de 2017

Guardiola diciendo que España es un "Estado autoritario". Para cobrar las dietas millonarias de la selección no era autoritario, eh? pic.twitter.com/SH0Qi3BzFq — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 11 de juny de 2017

Amb el discurs d'avui de Pep Guardiola en l'acte de l'ANC, AMI i Òmnium, 'Referèndum és democràcia', el nacionalisme espanyol ha posat en el focus dels seus insults a l'actual entrenador del Manchester City que ha llegit un manifest on es posa en relleu que Catalunya ha intentat divuit vegades trobar una via pactada per convocar el referèndum, a més d'exposar els greuges que el país ha patit per part de l'Estat.Twitter ha tornat a ser el canal que més clarament exposa la frustració nacionalista, titllant Guardiola de "traïdor", "nazi" i d'aprofitar-se d'Espanya cobrant per jugar a la selecció de futbol.