Els mitjans de comunicació anglosaxons més influents parlen d'una Espanya autoritària

Les paraules de l'exentrenador i exjugador del FC Barcelona estan fent la volta al món, no només pel fet de dirigir-se a la comunitat internacional en anglès, sinó també pel poder mediàtic que té Pep Guardiola gràcies als seus èxits esportius com entrenador.

Les agències de notícies com la prestigiosa Associated Press, o la italiana Agenzia Nazionale Stampa Associate, s'han fet ressò de l'acte d'avui a les quatre columnes de Montjuïc. El text d'AP recull la interpel·lació directa de Guardiola als països demòcrates a ajudar Catalunya a defensar "els nostres drets de llibertat, expressió política i el dret al vot". Unes paraules que es poden llegir al The New York Times Altres grans capçaleres, com el The Guardian Telegraph , han recollit amb més detall les paraules de Guardiola, destacant l'actitud autoritària de l'Estat contra Catalunya, a més dels greuges que des de fa anys que el Principat pateix. Els mitjans britànics destaquen que un 80% dels catalans vol votar, i ho farà l'1 d'octubre tot i el bloqueig que l'Estat espanyol intenta imposar, i la mateixa BBC.