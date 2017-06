[Exclusiva] Concòrdia: La coalició electoral d’Iceta i Duran

Última actualització Dilluns, 12 de juny de 2017 05:00 h

Nuria Parlon s'hi oposa i el moviment de Fernández Teixidor en té dubtes, però l'acord està molt avançat per presentar-se a les eleccions autonòmiques, ja que consideren que no se celebrarà el referèndum

L'operació compta amb el suport dels grans lobbys unionistes del país: Foment del Treball, Cercle d'Economia, Circulo Equestre i els grups de comunicació, Godó i Zeta. Moncloa ha donat el seu suport i el mateix Pedro Sánchez ho avala amb entusiasme, és la seva solució al problema català. "L'Operació Concòrdia" parteix de la idea que el referèndum mai es celebrarà i unes eleccions autonòmiques són la solució. En aquest sentit, Iceta i Duran aposten per presentar batalla per derrotar els independentistes i que perdin la majoria absoluta. L'operació té garantits els diners i el suport comunicatiu a Catalunya i Espanya.

Iceta i Duran, una amistat forjada pels interessos polítics comuns

L'actual primer secretari del PSC sembla incombustible, amb tota una vida professional lligada a la política, es va imposar en les primàries socialistes a Núria Parlon que ara veu com la vella guàrdia passa per sobre d'ella. Ara Parlon no té força per oposar-se a la coalició "Concòrdia" i es troba en període de reflexió. Iceta ha preparat aquest acord amb un nucli molt petit del PSC, de fidels, fet que ha molestat a Parlon que va esclatar en contra d'una proposta que la deixa molt sola entre els dirigents del PSC.



Duran i Lleida, el liquidador de l'històric partit d'Unió Democràtica de Catalunya



Amb un historial polític on el fracàs sempre hi és present i lligat principalment a Madrid i la famosa habitació de l'Hotel Palace on negociava les esmenes dels lobbys espanyols, va portar UDC a la seva dissolució pels milionaris deutes de la formació demòcrata cristiana. Amb aquesta fita única en la política catalana ara veu una via per recuperar influencia i prestigi en aquesta operació preparada amb Miquel Iceta.



Malgrat els dubtes, Fernández Teixidor no tindrà més remei que acceptar-ho



Els lobbys unionistes ja li han dit, cal unificar propostes polítiques per acabar amb els independentistes i integrar-se a la coalició Concòrdia és l'única sortida possible.



El Govern Espanyol intervindrà parcialment l’autonomia i convocarà unes eleccions autonòmiques ? En seran coneixedors Iceta i Duran ?



D’aquí l’acord per la coalició electoral “Concòrdia”? joc brut amb personatges catalans disposats a tot. Aquesta intervenció parcial de l’autonomia corre per Madrid i és una de les hipòtesis de treball del grup de crisi que Moncloa té obert, grup que ha dissenyat l’Operació Catalunya.



Societat Civil Catalana i altres entitats unionistes aprovarien l'operació Concòrdia



Joaquim Coll, ideòleg de Societat Civil Catalana avala el projecte i l'assessora per acabar amb els independentistes.