Forta mostra de cohesió de Puigdemont i Junqueras a l'entrevista de TV3

Última actualització Diumenge, 11 de juny de 2017 23:00 h

Màxima sintonia entre el president i el vicepresident de la Generalitat a l'hora de defensar el referèndum de l'1 d'octubre

1 ( 3 vots ) Carregant Carregant



Dia intens per a l'independentisme, si aquest matí feia un exerci de mobilització amb la concentració 'Referèndum és democràcia' organitzada per l'ANC, Òmnium i l'AMI, aquest vespre li ha tocat el torn al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el vicepresident Oriol Junqueras. Els líders de l'executiu català han ofert una mostra de cohesió que pocs mesos abans del referèndum animen a fer front amb unitat la campanya pel 'Sí'.

Moment de l'entrevista Puigdemont-Junqueras amb el director de TV3, Vicent Sanchís Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes junqueras, puigdemont, referèndum

L'entrevista emesa per TV3 i per Catalunya Ràdio simultàniament, ha deixat palesa la determinació de la Generalitat per fer el referèndum l'1 d'octubre vinent, "ens trobem en un escenari postautonomista i preindependentista , en el moment de presentar la data i la pregunta. Ho hem fet dins del mandat que ens va donar el 27S" ha anunciat Puigdemont, per afegit que "sorprèn que sorprengui que diem que farem allò que hem anunciat: convocarem, votarem i aplicarem el resultat": Junqueras, que ha destacat que és moment per ser "prudents i valents", recordava que la cronologia que ha seguit el procés per anunciar la data i la pregunta era el que el Pacte Nacional pel Referèndum va demanar per trobar una via pactada.

El president ha vaticinat que l'1 d'octubre serà un dia "d'il·lusió i esperança" amb una gran participació: "els del 'No' aniran a votar, perquè aplicarem el resultat. Hem de distingir entre els partits i la gent". Puigdemont no s'ha mostrat preocupat per la campanya de l'Estat contra la votació, "tenen alguna cosa més que amenaces?" per etzibat que "ens ocupa poc" el que es pugui dir contra el Govern, "només quatre mesos després de ser president ja em preguntaven per quan faríem eleccions autonòmiques".

Junqueras, per la seva part, es preguntava si "algú creu que deixarem de fer allò que els ciutadans ens han mandat fer?" i reblar que els referèndums "no són il·legals", ja que aquests s'emparen a convenis internacionals que Espanya "incompleix". El vicepresident avisa que "ens apropem al moment culminant": "hem fet la feina que havíem de fer".

Notícies relacionades