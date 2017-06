Lliçó sobiranista: centenars de persones acompanyen Nuet al TSJC

Última actualització Dilluns, 12 de juny de 2017 09:30 h

El procés és imparable gràcies a la seva gent. Una vegada més, la societat civil ha respost davant d'un atac a la democràcia per part de l'Estat espanyol. Centenars de persones s'han concentrat a les portes del TSJC per donar suport a Josep Nuet. La cita té mèrit tenint en compte que ahir ja hi va haver una concentració independentista i que aquesta mateixa trobada ja s'ha fet amb la resta de membres de la Taula investigats: la presidenta, Carme Forcadell; el vicepresident primer, Lluís Corominas; la secretària primera, Anna Simó, i la secretària quarta, Ramona Barrufet, tots ells membres de JxSí.

La gent s'ha concentrat bastant abans de les 9 del matí, hora que ha començat a declarar el polític comú. L'ambient, com sempre, ha estat una mescla de festiu i reivindicatiu. Estelades, pancartes, càntics i, com no podia ser d'una altra manera, s'ha entonat els segadors.

Les paraules de Nuet

El secretari tercer de la Mesa del Parlament, Joan Josep Nuet (CSQP), ha declarat aquest dilluns davant de la magistrada del TSJC que instrueix la causa contra els cinc membres sobiranistes de la Mesa per permetre una votació sobre el referèndum independentista que ell no és independentista però sí demòcrata. Ja fora del Palau de Justícia, i davant de centenars de concentrats, ha demanat "unitat" als partits que defensen el referèndum i ha opinat: "Amb un sol poble, serem lliures".