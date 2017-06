Última actualització Dilluns, 12 de juny de 2017 11:45 h

Nuet, que només ha contestat les preguntes del seu advocat, ha explicat a la magistrada què diu l'article 20 de la Constitució, "protegeix que els poders públics puguin expressar-se de forma lliure", unes idees que "mai poden ser censurades" prèviament. El diputat de CSQP ha insistit en el "dret" a expressar idees, i l'obligació de la Mesa per "garantir" que es puguin expressar donant-li forma i tràmit parlamentari. L'article 20, insisteix, "afecta jutges i govern", no respectar-lo va "en contra dels drets fonamentals.

Una magistrada nerviosa

El moment més destacat de la declaració s'ha donat quan el secretari tercer de la Mesa ha confessat que ell no és independentista, "sóc demòcrata". Un fet que ha provocat, tal com relata Nuet, que la magistrada fes "un bot" i reacciones de manera "incòmoda" a les seves paraules. "Ho dic pel dret i pel revès", explica Nuet, "no es pot jutjar a la Mesa per si les coses les fan els independentistes o no, ho fa un reglament democràtic". Nuet, que ha relatat com la magistrada ha volgut sortir al pas dient que en aquest procediment "no s'estava jutjant si era independentista", ha concretat que "tothom sap que rere aquest hi ha un debat sobre la independència"