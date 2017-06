El vídeo més independentista de la història de l'Espanyol

Última actualització Dilluns, 12 de juny de 2017 15:30 h

S'imposa el Yan'seny' al club

Gerard Sesé @gerardsese - Música èpica orquestral, com si es tractés d'un tràiler de Hollywood, imatges heroiques del camp de l'Espanyol i, sobretot, espectaculars fotografies de Catalunya: el monestir de Montserrat i les seves feréstegues muntanyes, castellers, la Colònia Güell, els Pirineus, la costa Brava... El nou president de l'Espanyol, Chen Yanshen està descobrint Catalunya: "sé que he encertat venint aquí".

Chen Yansheng s'ha estrenat amb la seva primera peça audiovisual per presentar-se als pericos i a Catalunya i ho ha fet amb un vídeo carregat de simboligia catalanista i on, en cap moment, parla d'Espanya sinó de Catalunya i el seu poble.De fet, durant el vídeo es poden veure imatges del magnat xinès envolatat dels millors i més paradisíacs paratges de Catalunya. També se'l veu passejant-se per la Colonia Güell i pel monestir de Montserrat. El president oriental narra en la seva llengua que Catalunya el va seduir des de que va arribar. Defineix el Principat com "una terra amb identitat pròpia" i amb un "poble acollidor ple d'història, modern i cosmopolita". El vídeo acaba dient que "sé que he encertat venint a Catalunya" i confia que "això només sigui l'inci de tot el que he de descobrir".