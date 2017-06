Millo prepara el terreny perquè l'Estat respongui amb duresa contra la Generalitat

Última actualització Dilluns, 12 de juny de 2017 13:15 h

El delegat del Gobierno dóna les primeres pistes de la possible resposta de l'Estat

7 ( 1 vot ) Carregant Carregant



L'anunci de la data i la pregunta i la concentració d'ahir, 'Referèndum és democràcia', convocada per l'ANC, AMI i Òmnium ha encès les alarmes del Gobierno que veu com no pot actuar amb la bel·ligerància que voldria contra el Govern i el president de la Generalitat. Amb la convocatòria oficial del referèndum de l'1 d'octubre encara pendent, l'Estat prepara tota la maquinària per respondre amb la màxima contundència contra les urnes.

Enric Millo Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes millo

La primera veu que ha deixat testimoni d'aquesta nova estratègia de l'Estat per anar preparant el terreny d'una actuació contundent ha estat la del delegat del Gobierno, Enric Millo, que a l'entrevista a Els Matins de TV3 ja ha avisat que l'anunci de la data i la pregunta és "una amenaça verbal" contra l'Estat. El delegat contextualitza que la situació a Catalunya és la del "món al revés", ja que si ara el Gobierno intentés defensar la legalitat vigent i prohibís el futur referèndum seria un atac a la democràcia.

Millo avisa que el que ha fet Puigdemont és un "advertiment de desobediència", per encetar un dur atac contra el president dient que "no accepta" la legalitat vigent, se situa "fora" de la democràcia que, a més no utilitza ni el Parlament ni el Congrés, vol "imposar la seva llei". El representant del Gobierno ha explicat a Lídia Heredia que "no calen gaires instruccions" per frenar l'independentisme, "està tot anunciat públicament", ja que la Constitució recull com s'ha de defensar l'Estat quan és "amenaçat". La resposta, ha concretat Millo, serà "proporcional" en la mesura que es prenguin actuacions.