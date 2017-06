Puigdemont respon l'unionisme, sense por per explicar el referèndum al Congrés

Carles Puigdemont també ha explicat quan serà la campanya per explicar els continguts de la llei de transitorietat, "entre finals de juny i principis de juliol". Unes dates escollides per fer front al darrer tram "d'aquest centenar de dies" que quedaran fins a la data del referèndum.

Preparats per la campanya per explicar la llei de transitorietat

El president ha anunciat que aquesta mateixa setmana enviarà una carta en aquest sentit a la presidenta del Congrés, Ana Pastor, perquè hi pugui anar abans de l'estiu i ser "útil" per explicar el que està passant "des del meu punt de vista" i escoltar el debat que es pugui generar. Puigdemont recorda que la situació política de Catalunya demana que, sigui al Senat o al Congrés, "pugui fer l'informe que em sembla que els electes espanyols tenen el deure d'escoltar".

