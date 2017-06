El PSC busca candidat a la presidència amb l'ombra de la fractura interna

Última actualització Dimarts, 13 de juny de 2017 05:00 h

Ahir els socialistes catalans van posar en marxa la maquinària per escollir aquest mes de juliol el candidat a la presidència de la Generalitat. El procés de primàries començaria amb la mirada posada en un possible avançament electoral, un escenari que només es pot produir si el 'No' s'imposa en el referèndum de l'1 d'octubre o l'Estat aconsegueix evitar que es posin les urnes.

directe!cat Si ahir el explicava en exclusiva l'operació que treballen Miquel Iceta i Duran i Lleida , amb el suport dels grups de pressió més importants de l'unionisme a Catalunya, Foment del Treball, Cercle d'Economia, Circulo Equestre i els grups de comunicació, Godó i Zeta, per fer possible una coalició que rebria el nom de 'Concòrdia'. Avui podem explicar que hi ha una part important del partit que considera "antinatural" que els socialistes vagin de "bracet" amb l'exdirigent d'Unió i altres figures de l'antiga CiU com Antoni Fernández i Teixidó, qui va anunciar el mes de juliol del 2016 la seva intenció de fundar un partit polític que pugui recollir els desencantats de Convergència Democràtica de Catalunya: un perfil catalanista conservador que aposta per una tercera via que avui no té cap representació parlamentària, ni al Parlament de Catalunya ni al Congrés dels diputats.

Segons ha pogut saber aquest mitjà, en les files socialistes s'està configurant un corrent al marge de la línia oficial del partit que "no entén" com el PSC no aposta pel dret a decidir. Aquest moviment està recollint opinions i suports arreu del territori per poder canviar els líders municipals que exhibeixen un pensament conservador que no representa els ideals democràtics del partit. Les fonts consultades exposen que els moviments són discrets, però ferms: "No entenem la raó per la qual el partit no dóna suport als membres de la Mesa". El punt d'inflexió? "La inhabilitació de Forcadell, si la presidenta del Parlament no pot exercir les seves funcions i el PSC no està a l'altura direm prou".



La victòria d'Iceta en les primàries de juliol consolidarien la seva aposta per fer possible la coalició 'Concòrdia', una proposta que uniria figures políticament oposades amb un sol propòsit: frenar qualsevol reacció de l'independentisme.