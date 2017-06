El referèndum esberla Podemos

Última actualització Dilluns, 12 de juny de 2017 17:30 h

ACN Madrid .- Anticapitalistes, el sector de Podem més escorat a l’esquerra, ha fet públic aquest dilluns un comunicat on “dona suport al referèndum de l’1 d’octubre” i on fa una crida a “tota l’esquerra de l’Estat espanyol a organitzar la solidaritat amb els drets democràtics del poble català”. La seva posició difereix de la de la cúpula de Podem, que malgrat que entén que el referèndum és una “mobilització legítima” –en paraules de Palo Iglesias- manté l’aposta per un referèndum acordat, i no unilateral. Al seu comunicat, Anticapitalistes acusa el govern espanyol de ser “autoritari, corrupte” i estar “al servei dels grans poders econòmics” i assegura que negar el dret a decidir és “negar la democràcia”. “La celebració del referèndum desobedient a Catalunya contribuiria a accelerar el procés destituent a la resta de l’Estat espanyol, contribuint a aprofundir la democràcia i a debilitar el règim del 78”, conclou.