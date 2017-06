TV3 fitxa Núria Roca per presentar els matins amb un nou programa

Última actualització Dilluns, 12 de juny de 2017 19:20 h

Serà codirectora al costat d'Òscar Nogueira, que actualment dirigeix al mateix canal el programa 'Joc de cartes'

ACN Barcelona .- La presentadora de programes d'entreteniment Núria Roca codirigirà i presentarà 'A tota pantalla', el nou magazín matinal que TV3 estrenarà pel setembre. Serà una de les novetats de la graella que el canal posarà en marxa a partir de la tardor, concretament el 4 de setembre. El nou programa, que s’emetrà de dilluns a divendres, començarà al voltant de les 11.00 h i acabarà a les 13.45 h, just abans del nou 'TN comarques'. Roca codirigirà l'espai al costat d'Òscar Nogueira, director de 'Joc de cartes', que s’emet les nits de dijous a TV3. Segons els responsables de la cadena, 'A tota pantalla' neix amb la intenció de ser "un programa jove per a gent adulta". L’objectiu és oferir "una illa d’entreteniment enmig d’un mar d’actualitat informativa constant", en paraules de Nogueira.

El programa no estarà lligat a l’agenda informativa ni pivotarà sobre l’actualitat. Tot i això, estarà obert a qualsevol temàtica, sempre amb una mirada "informal, divertida, diferent, i en molts casos didàctica".

Nascuda l’any 1972 a la població valenciana de Montcada, Núria Roca va començar la trajectòria a la televisió de manera casual i va debutar el 1994 a Canal 9. Ha presentat programes com 'Waku waku' a TVE, 'Nada personal' a Telecinco, 'La isla de los famosos' a Antena 3, 'Gran Slam' a Cuatro o 'El millonario' a La Sexta. També ha participat en diverses sèries com a actriu i a programes radiofònics de cadenes com M80 Radio, Cadena Dial o Melodía FM. En aquesta última dirigeix i presenta, des de fa quatre anys, 'Lo mejor que te puede pasar'.

