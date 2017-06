Montoro fa miques sense voler el discurs de la por sobre les pensions en cas d'independència

Última actualització Dilluns, 12 de juny de 2017 20:30 h

Assegura ''plena ocupació'' a Girona, Tarragona i Lleida en els pròxims tres anys

Parlar de futur a Catalunya és complicat si ets un ministre espanyol. Amb el referèndum a tocar i amb moltes possibilitats que guanyi el 'Sí', parlar de la Catalunya que hi haurà d'aquí a 3 anys és parlar d'independència. La fortalesa que viu l'economia catalana, amb creixements continuats en els últims tres anys, s'està traduint en la creació d'ocupació. I segons ha defensat el ministre d'Hisenda espanyol, Cristóbal Montoro, això suposarà la plena ocupació a Girona, Tarragona i Lleida en els pròxims tres anys.

Dóna raons als independentistes

El discurs de la por dels unionistes ha quedat diluït pel mateix ministre. Montoro ha destacat que Catalunya, amb un creixement del nombre d'afiliats a la Seguretat Social per sobre del 4% en el mes de maig, és la zona de l'Estat que lidera la creació d'ocupació. Montoro ha dit que si es manté el ritme actual de creixement de l'ocupació, les demarcacions de Girona, Tarragona i Lleida arribaran a tenir ''plena ocupació'' en els pròxims tres anys recuperant les xifres d'ocupació d'abans de la crisi i, per tant, donant per acabada la crisi econòmica.

Contradiccions unionistes

Aquesta dinàmica econòmica positiva i superior a l'Estat trenca definitivament els dubtes sobre les pensions catalanes en cas d'independència. El mateix ministre espanyol augura, doncs, més ocupació i, per tant, més ingressos per a garantir les pensions i, fins i tot, augmentar-les. Davant la doble interpretació de les seves paraules, el ministre d'Hisenda ha enviat un missatge al món empresarial ''i també al món polític'' que en aquests moments el que és prioritari és la consolidació de la recuperació de l'economia i de la creació d'ocupació i ''ho dic davant el món empresarial català i també del món econòmic'', en clara referència al procés liderat pel Govern.

