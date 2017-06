Última actualització Dimarts, 13 de juny de 2017 10:00 h

El diputat d'ERC a Madrid espera que els votants de CSQP "entenguin" quina és la derrota real

Gabriel Rufián té molt clar que el suport al referèndum "no vindrà" de la cúpula dels comuns, sinó que seran els seus votants els qui s'implicaran. El portaveu d'Esquerra, que avui votarà a favor de la moció de censura a Rajoy presentada per Podemos, ha avisat que "l'única" moció de censura a Rajoy és el referèndum.

L'exmembre del secretariat de l'ANC ha demanat que hi hagi "reciprocitat" entre comuns i republicans, de la mateixa manera que ERC va dir 'Sí' a la moció contra el govern del PP en només "trenta segons", Rufián espera que Colau i Domènech "diguin alguna cosa" després de mesos de silenci dels comuns, i ha insistit, la moció de censura "real som nosaltres, els catalans" i ha negat que fer fora Rajoy canviï les coses: "què passarà amb el PSOE, C's, TC? Quan ho preguntem a Podemos la resposta és el silenci". El republicà ha reblat que el que fa "perillar" el regim del 78 són els catalans, "només posar una urna a Catalunya és una derrota total al que passa al Congreso".

L'abstenció del PDeCAT

El portaveu d'ERC no s'ha mostrat "sorprès" per l'abstenció dels demòcrates, "forma part de la seva autonomia": "recordo que el PDeCAT és diferent de nosaltres ideològicament, això forma part de la nostra victòria". Tanmateix, ha valorat que les diferències a Madrid no hi són a Catalunya amb Junts pel Sí, on "van a una".

Els anarquistes de Podemos donen suport al referèndum

Rufián ha donat la "benvinguda valenta" al corrent anarquista de Podemos que ahir va anunciar el seu suport al referèndum de l'1 d'octubre, en especial a Urban, Rodríguez, líders del moviment, i a Asens i Dante, que des de Catalunya s'han mullat a favor.