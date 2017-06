Els eurodiputats catalans desobeeixen el Parlament Europeu en defensa del català

Última actualització Dimarts, 13 de juny de 2017 11:05 h

El president de l'Eurocambra va vetar una iniciativa de Terricabras per permetre l'ús de llengües no oficials pel 25è aniversari de la Carta Europea de Llengües Regionals i Minoritàries

ACN Estrasburg .- El català s'ha parlat al plenari del Parlament Europeu per primera vegada. L'independent Francesc Gambús ha estat el primer en desobeir aquest dilluns a la nit el president de l'Eurocambra, Antonio Tajani, i a parlar en català per commemorar el 25è aniversari de la Carta Europea de Llengües Regionals i Minoritàries (ECRML). ERC, el PDeCAT i Esquerra Unida també ho faran. Segons ha pogut saber l'ACN, l'italià va vetar la petició de l'Intergrup de Minories de l'Eurocambra per permetre i oferir interpretació "excepcionalment" de les llengües no oficials en el plenari el dia 12 de juny, en motiu del 25è aniversari de la Carta. De fet, el vicepresident Pavel Telicka ha avisat abans de l'inici que parlar en alguna llengua no oficial estava "prohibit".

Josep Maria Terricabras, Jordi Solé i Ramon Tremosa al Parlament Europeu, a Brussel·les

L'eurodiputat independent Francesc Gambús ha estat el primer en parlar en català, desafiant el reglament de l'Eurocambra, que només permet la interpretació en una de les 24 llengües oficials. Telicka l'ha aturat en dues ocasions, primer pensant que la interpretació en anglès no funcionava, i després per preguntar-li en quina llengua parlava. "Està parlant en català? Em temo que he d'aplicar el que he dit abans, Tajani no ho ha permès", ha dit el txec. "Entenc que el reglament no prohibeix que utilitzi una altra llengua, simplement diu que no m'interpretaran", ha dit Gambús, que ha insistit en parlar en català i ha defensat poder parlar amb la seva "llengua materna".

La iniciativa de permetre parlar en català, promoguda per Josep Maria Terricabras, havia rebut l'aval de l'assessor sobre ciutadania i llengües de Tajani, Markus Warasin, però finalment l'havia tombat el seu cap de gabinet, l'espanyol Diego Canga. Confós per la insistència de Gambús per parlar en català, Telicka, que presidia en aquell moment la cambra, li ha permès continuar.