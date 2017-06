El Tribunal d'Estrasburg dóna la raó a Guardiola, Espanya és un estat autoritari

Última actualització Dimarts, 13 de juny de 2017 12:00 h

Condemna l'Estat per la inhabilitació a Atutxa per desobediència

El Tribunal Europeu dels Drets Humans ha condemnat a l'Estat espanyol per inhabilitar l'expresident del Parlament Basc, Juan María Atutxa, i no permetre que es defensés de la sentència del Tribunal Suprem que el va condemnar per negar-se a il·legalitzar el grup parlamentari de l'esquerra abertzale després de la il·legalització de Batasuna.

Mas celebra que Europa s'imposi a "l'arbitrarietat i la politització" de la justícia espanyola



L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha celebrat que el Tribunal Europeu de Drets Humans hagi condemnat Espanya per la inhabilitació de l'expresident del parlament basc Juan María Atutxa. "Davant l'arbitrarietat i la politització de la justícia de l'Estat espanyol, la democràcia i la justícia d'Europa s'imposa", ha celebrat Mas des del seu compte a Instagram amb una fotografia on se'l veu amb Atutxa. L'expresident condemnat a dos anys d'inhabilitació per la consulta del 9-N, ha refermat la voluntat de portar el seu cas a Europa i ha manifestat que manté la confiança en les institucions europees.



Forcadell: "Els tribunals no serveixen per solucionar problemes polítics"

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha reaccionat a la condemna del Tribunal Europeu de Drets Humans contra l'Estat per haver inhabilitat l'expresident del parlament basc, Juan María Atutxa, que el 2003 es va negar a dissoldre el grup parlamentari de l'esquerra abertzale després de la il·legalització de Batasuna. En un contacte amb la premsa des dels passadissos del Parlament, Forcadell ha opinat que la sentència d'Estrasburg és "l'exemple més clar que els tribunals no serveixen per solucionar els problemes polítics". "S'han de resoldre políticament, no judicialment", ha afegit la presidenta del Parlament.



Matí d'emocions telefòniques amb JM Atutxa davant la condemna a Espanya per haber-lo inhabilitat. Els de la "ley" calleu d'una vegada! pic.twitter.com/84ECMDdx3f — Francesc Homs (@franceschoms) 13 de juny de 2017 A més, Forcadell ha recordat que més enllà dels tribunals espanyols hi ha la Convenció Europea dels Drets Humans, que "empara tots els ciutadans de l'Estat". "I un d'aquests Drets Humans és la llibertat d'expressió que aquí defensem reiteradament", ha conclòs Forcadell.

La condemna del Tribunal d'Estrasburg acusa l'Estat espanyol de no garantir un "judici just" a l'expresident del Parlament Basc, i denuncia que el Suprem no permetre el testimoni dels acusats que van interposar les demandes a la cort europea: els exmembres de la Mesa, Kontxi Bilbao i Gorka Knörr a més d'Atutxa.Segons el Tribunal, en la sentència contra Atutxa es va violar l'article 6.1 de la Convenció Europea dels Drets Humans, que garanteix el dret a un judici on la causa es presenti "equitativament, públicament i dins d'un termini raonable davant d'un tribunal independent i imparcial".La sentència és un cop molt dur a l'Estat espanyol, que ha utilitzat la inhabilitació contra els polítics independentistes com Mas, Ortega, Rigau i Homs. Malgrat el fet que amb el cas dels catalans hi ha hagut un procediment judicial menys violent que amb el que es va donar amb Atutxa, la inhabilitació per fer possible una consulta no vinculant pot provocar que l'Estat torni a ser considerat com autoritari per Europa.