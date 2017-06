[Vídeo] Una ciutadana corregeix TV3 en un reportatge i canvia 'Espanya' per 'Estat espanyol'

Última actualització Dimarts, 13 de juny de 2017 14:00 h

La notícia no para de referir-se que Catalunya és Espanya

TV3 va fer una peça ahir al Telenotícies vespre que feia referència a un article del diari nord-americà "Los Angeles Times" que qualifica Besalú com "el poble més interessant de l'Estat espanyol. Malauradament, TV3 feia referència tota l'estona a Espanya fins que una ciutadana va repetir la pregunta en forma de resposta per poder dir Estat espanyol.

La mà de Vicent Sanchís encara no s'està fent notar del tot a TV3. Ahir una notícia del TN Vespre explicava que Besalú podria ser el poble més interessant "d'Espanya" fent referència a un diari estranger. Evidentment, aquest diari sí que parlava d'Espanya, pel desconeixement de la realitat plurinacional de l'Estat espanyol. Malgrat això, el TN vespre seguia parlant d'Espanya per referir-se a Besalú. Però una ciutadana del poble, responia la pregunta corregint a la reportera i, de manera molt evident i marcada, especificava: expressava: "jo no m'he recorregut tots els pobles de l'Estat espanyol però maco sí que ho és".

Perquè Estat espanyol i no Espanya?

Espanya com a concepte polític no existeix. Les fronteres actuals de l'Estat espanyol inclouen diferents països com ho són Catalunya, País Basc, Galícia, la Vall d'Aran i la mateixa Espanya. Així, doncs, quan es parla d'Espanya no es pot incloure Catalunya. En canvi, quan es parla d'Estat espanyol sí. Per tant, quan es fa referència que Catalunya és Espanya és diluir la seva existència com si només l'Estat estigués conformat per una sola regió i nació.





