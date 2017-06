L'Operació Catalunya arriba al The Washington Post

Última actualització Dimarts, 13 de juny de 2017 13:00 h

Un article d'opinió explica les amenaces i represàlies de l'Estat contra Catalunya

El prestigiós diari nord-americà The Washington Post s'ha fet eco de l'Operació Catalunya, un entramat del Ministeri de l'Interior amb el suport de l'Estat i la difusió dels mitjans de comunicació. En un article d'opinió escrit per Aleix Sarri, assistent de l'eurodiputat de CDC Ramon Tremosa des de finals del 2010, Sarri ha denunciat les autoritats espanyoles que "només" han reaccionat amb "amenaces i represàlies" contra Catalunya.

L'article, que explica l'anunci de data i pregunta del president Puigdemont perquè l'1 d'octubre els catalans votin en referèndum el futur polític del país, es concentra en destapar "l'escàndol" de l'Operació Catalunya. Sarri recorda que fa un any van començar a publicar-se una sèrie de revelacions sobre la policia espanyola on s'explicava com es duia a terme una operació encoberta per "tacar" els polítics catalans, unes notícies que comptàvem amb l'àudio d'una conversa en la qual Jorge Fernández Díaz parlava d'una campanya per "desacreditar" l'independentisme que es va concretar amb l'acusació d'El Mundo, l'any 2014, contra l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, a qui se l'acusava de tenir comptes bancaris a Suïssa i fou desmentit pel mateix banc.

Sarri, que exposa el control del Gobierno del sistema judicial i de l'aparell policial, denuncia que els fiscals espanyols no fessin "res" per castigar les persones que van participar en aquesta campanya, per sentenciar que "hi ha una convicció creixent a Barcelona que Espanya s'assembla menys a una democràcia que un estat encara sumit en el llegat de l'autoritarisme a l'estil de Franco".

