El PDeCAT insinua que Ada Colau s'està fent construir una guarderia a l'Ajuntament

Jordi Martí escrivia al seu Facebook: "Preparant una pregunta per escrit, dirigida al govern d'Ada Colau, perquè ens doni tota la informació relativa a la compra de mobiliari per adaptar un espai municipal a sala d'alletament/cura del fill de l'alcaldessa Ada Colau".

Segons el PDeCAT, doncs, l'alcaldessa estaria preparant un espai per a infants justament ara que ella ha estat mare per segona vegada. Tant és així que Martí prossegueix i es pregunta: "Espais privatius pels comuns o per a tots els treballadors municipals que han estat mares i pares?".