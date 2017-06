La premsa espanyola amaga el Reial Madrid per l'escàndol fiscal de CR7

Última actualització Dimarts, 13 de juny de 2017 18:00 h

El tracte a Messi va ser molt més dur i denigrant

La premsa espanyola va massacrar Lionel Messi, jugador del Barça, quan va transcendir que havia ocultat 4,1 milions d'euros del seu IRPF en concepte de drets d'imatges per evitar pagar més impostos. L'escarni i el càstig públic que va patir l'argentí van ser notoris a la premsa espanyola. Ara, el punt de mira està sobre el jugador madridista Cristiano Ronaldo, però de moment el tracte és totalment diferent.

Els principals diaris espanyols tant generalistes com esportius, han amagat la samarreta del Reial Madrid en les seves notícies que feien referència als més de 14 milions d'euros que hauria defraudat Cristiano Ronaldo durant els anys que porta jugant a l'equip blanc. Les portades del Marca, Diaro As, així com ABC, El Mundo o La Razón col·locaven instantànies del jugador amb la samarreta de la seva selecció, Portugal, o vestit de carrer. Una manera subtil de no tacar la imatge del club de Florentino Ferández. En aquest tuit s'hi poden apreciar algunes de les portades.

També el diari Sport, ha fet una recopilació de les portades que la premsa espanyola va dedicar a Messi i es pregunta quin serà el tracte que rebrà ara el jugador blanc.

Les diferències entre els dos casos

Messi va ser jutjat per defraudar 4,1 milions: les quotes que l'argentí va deixar de pagar van ser 1 milió el 2007 i 1,5 tant en 2008 com en 2009. En canvi, Cristiano acumula unes xifres molt més escandaloses: 14.768.897 euros des del 2011 fins a 2014. El jugador del Barça va ser condemnat a menys de dos anys de presó, fet pel qual no hi va ingressar. Amb les xifres a la mà, el portuguès podria ser castigat amb una pena d'un a cinc anys de presó.





En ningún medio con la camiseta del Madrid. Es de risa. pic.twitter.com/vqiOU4Qf5r — Oscar AH (@maverikfcb) 13 de juny de 2017

