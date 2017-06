Última actualització Dimarts, 13 de juny de 2017 19:00 h

Rafael Ribó explica la conversa que va tenir amb el ponent italià

33 ( 3 vots ) Carregant Carregant



El Síndic de Greugues de Catalunya, Rafael Ribó, ha comparegut en comissió parlamentària per parlar de l'Operació Catalunya ha explicat la conversa que va mantenir amb un dels ponents de la Comissió de Venècia i assegura que li va dir que "mai havia rebut tantes pressions".

Rafael Ribó explica "jo vaig assistir a la Comissió de Venècia, els dos dies. I vaig tenir llargues converses amb els representants de l'estat espanyol que no podien intervenir. I amb els dos ponents, especialment amb el penalista italià que va fer l'informe i em va dir: "mai havia rebut tantes pressions per fer l'informe".



A més, Ribó, assegura que "qui ho va dir no era independentista ni secessionista".

A més, el síndic explica que davant del problema democràtic que hi havia sobre la taula de la "joia de la corona d'Europa que treballa per la democràcia" (és a dir, que la Comissió de Venècia hagués de tractar aquest tema), va sentir vergonya "com a ciutadà espanyol".





"Mai havia tingut tantes pressions per un informe". Rafael Ribó denuncia les pressions que van patir els relators de la Comissió de Venècia. pic.twitter.com/5F29THTPQV — Kasper Juul (@KasperJuul_0) 13 de juny de 2017

Notícies relacionades