Campuzano exigeix al PP que "deixi d'intimidar i d'utilitzar el codi penal" i reitera que els catalans votaran l'1 d'octubre

ACN Barcelona .- El portaveu del PDeCAT al Congrés, Carles Campuzano, s'ha mostrat "escèptic" davant la posició "confusa" de Podem sobre el referèndum a Catalunya i per això li ha reclamat "claredat". En el seu torn en el marc de la moció de censura presentada per la formació de Pablo Iglesias al govern de Mariano Rajoy, Campuzano ha defensat la seva abstenció valorant l'"esforç" d'Iglesias però li ha dit caldria que diguessin clarament "si estan amb les institucions catalanes" en les decisions que es prenguin en les properes setmanes per celebrar el referèndum. També s'ha dirigit al govern del PP, a qui ha exigit que "deixi d'intimidar i d'utilitzar el codi penal" i ha reiterat que els catalans votaran el proper 1 d'octubre. D'altra banda, s'ha mostrat partidari de construir una alternativa al PP però ha reconegut que cal "convèncer" el PSOE en el suport al referèndum.

"Hi ha moments que sembla que sí, que acompanyaran Puigdemont, i moments en que sembla que posen condicions", ha valorat Campuzano sobre la postura defensada per Podem durant la moció de censura d'aquest dimarts a la cambra baixa espanyola. Per això, ha expressat el seu "escepticisme" davant d'aquesta postura, més tenint en compte que l'esquerra espanyola ha "fallat" diverses vegades el catalanisme.

Campuzano ha considerat també que era "relativament fàcil" intentar convèncer els diputats catalans en aquesta moció de censura perquè sabien que aquesta no prosperarà i, per tant, avui "no va de veritat". A més, ha assegurat que Iglesias li recordava a l'expresident socialista José Luis Rodríguez Zapatero quan va dir que donaria suport a l'Estatut que aprovés Catalunya De la mateixa manera, ha afirmat que els seus plantejaments "jacobins" li recorden als plantejaments "jacobins" de PSOE, PP i Cs en fer servir la "retòrica" de la plurinacionalitat però no plantejar solucions per exemple al finançament i a l'"expoli" que viu Catalunya.

Per això, li ha demanat que siguin "valents" i que la mateixa postura d'acompanyament que van tenir en el cas de la inhabilitació del diputat del PDeCAT Francesc Homs la mantinguin en les futures decisions que prengui el Parlament. "No es despengin del referèndum", ha demanat.

Tot i això, ha assegurat que estan disposats a construir una alternativa real al PP però ha apuntat que això obliga a posar-se d'acord en un programa de govern on la qüestió catalana "ha de ser central". A més, ha dit que cal "convèncer" el PSOE en aquest tema perquè sinó l'únic que es farà serà un "exercici melancòlic". Tot i això, també s'ha mostrat "escèptic" amb la possibilitat d'aconseguir que els socialistes defensin el referèndum.

Campuzano ha recordat que ell estava parlant com a portaveu en substitució de l'inhabilitat Francesc Homs i ha dit que si algú pot estar en contra del PP aquests són els diputats del PDeCAT. "Si del que es tracta és de construir una majoria alternativa per canviar el govern d'Espanya poden comptar amb nosaltres però si hi anem hi anem de veritat", ha declarat. Amb aquestes paraules, el diputat català ha criticat les formes amb que Podem ha impulsat la moció, ja que ha afirmat que no hi ha hagut una voluntat de real de construir tal alternativa i per això el PDeCAT s'ha abstingut. "La moció com ha estat plantejada ni servirà per fer fora Rajoy ni per a que el referèndum sigui possible", ha sentenciat.

En el torn de rèplica ha reconegut que s'havien reunit amb Podem però ha dit que en aquestes trobades no s'havia parlat "en profunditat" de la construcció d'un programa alternatiu de govern i ha apel•lat a fer-ho si es vol construir realment aquesta alternativa que reculli el referèndum català.

Defensa del referèndum

Campuzano ha aprofitat també la seva intervenció per dirigir-se al PP, a qui ha exigit que deixi d'"insultar" els diputats independentistes. Segons ha dit, des de la bancada popular se'ls ha comparat amb "colpistes" per la qual cosa ha reclamat que demanin perdó i es restractin d'una afirmació "impresentable".

El diputat català ha demanat als populars que no impedeixin el referèndum perquè està "emparat pel principi democràtic que és el fonament de la llei" i per les pràctiques del Regne Unit o Canadà. "Catalunya se sent nació, com a nació políticament actuarà i com a nació decidirem el nostre futur. Esprem que els demòcrates de tot Espanya ens acompanyin en el camí perquè la qüestió catalana continua sent la qüestió democràtica a Espanya", ha sentenciat.

