MarcaEspaña: Els ascensos 'a la torera' de la Guardia Civil

Un curs per fer de torero serveix als agents per a ser sotsoficials

Una vegada més la #MarcaEspaña torna a superar-se. Aquest cop, els protagonistes són les forces de l'orde de l'Estat espanyol: la Guardia Civil. Resulta que els agents del cos que volen ascendir a sotsoficials han de superar diferents cursets, com és lògic. Però la Asociación Unificada de Guardias Civiles ha denunciat que es perdi el temps amb un curset on s'ensenya, ni més ni menys, que a ser un bon torero.

Así aprovecha el tiempo en los planes de estudio la Dirección General de la #GuardiaCivil. Enseñando a torear. pic.twitter.com/5dyWL2VtLM — AUGC Guardia Civil (@AUGC_Comunica) 12 de juny de 2017

Per a ser un bon Guardia Civil i ascendir a sotsoficial has de tenir coneixements de tauromàquina nivell 10. Ja que s'ha de saber fer anar un el capot i l'espassa. Així es pot veure en aquest vídeo pujat per la AUGC que denuncia un curs on s'impartien classes per a ser torero.Les imatges mostren un comandant de la Guàrdia Civil fent gala de les seves destreses taurines davant els 250 guàrdies civils que assistien a l'acadèmia de Baeza al curs per ascendir a sotsoficial. Dalt de l'escenari, amb la projecció d'imatges de toreros de fons, el sotsoficial que exercia com a docent va procedir a realitzar diferents exercicis amb el capot i l'espasa davant l'alumnat.L'AUGC explica que aquest fet demostra un problema de fons pel que fa a la formació en la Guàrdia Civil: "el mal ús que es fa de les instal·lacions acadèmiques i el temps dels alumnes, omplint els programes amb frivolitats que no vénen al cas".