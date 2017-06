Tardà adverteix Rajoy: “Si utilitza la violència i la repressió el Parlament de Catalunya actuarà en conseqüència”

Última actualització Dimarts, 13 de juny de 2017 22:10 h

El portaveu d’ERC demana a Iglesias que participi en la crida a la participació al referèndum

ACN Madrid .- El portaveu d’ERC, Joan Tardà, ha advertit aquest dimarts el govern espanyol que si utilitza la “violència” i la “repressió” per impedir el referèndum de l’1 d’octubre “el Parlament de Catalunya actuarà en conseqüència” i “els centenars de milers de persones que s’han manifestat en els últims anys ocuparan els espais públics” de manera “cívica i pacífica”, i “centenars de càrrecs electe als ajuntaments se solidaritzaran amb els repressaliats”. Ha fet aquestes manifestacions després d’expressar el suport d’ERC a la moció de censura de Podem contra “un govern i un règim irreformable” que s’ha demostrat “incapaç” de resoldre per la via democràtica el problema polític a Catalunya. En aquest sentit, ha recordat a Podem que de la mateixa manera que el cartell de la Guerra Civil deia que “defensar Madrid és defensar Catalunya”, ara “defensar Catalunya és defensar Madrid “perquè el procés a Catalunya és “la palanca per iniciar un procés constituent a l’Estat espanyol”. Per aquest motiu ha demanat a Pablo Iglesias que ell i la seva formació participin de la crida a la participació a Catalunya.

Joan Tardà, ERC, al Congreso © ACN

En un discurs contundent, Tardà ha apostat la convergència dels “independentistes” i els “autodeterministes” i ha demanat a Iglesias que doni suport a la “crida del poble a les urnes”. “No volem ser del món dels que ens neguen el dret a decidir i els marcs mentals de la monarquia i de qui la va precedir”, ha dit Tardà, que ha assegurat que el seu suport a la iniciativa de Pablo Iglesias respon a la “solidaritat” entre les esquerres que volen trencar amb l’status quo del règim del 78.

En aquest marc ha avançat que l’1 d’octubre els catalans “votarem” i exerciran el seu dret a decidir sobre els avantatges i els inconvenients de la independència. “Només els marcs mentals franquistes poden presentar aquesta demanda com un cop d’Estat” i “la prohibició de referèndum i les amenaces com a actes democràtics”.

També ha advertit que davant l’amenaça d’actuacions penals per part de l’Estat contra els impulsors del referèndum ”tots els membres del Govern assumeixen totes les conseqüències penals dels seus actes” perquè “mai trairem el mandat democràtic dels ciutadans de Catalunya”.

“Estem preparats per patir”

En aquest sentit, ha advertit que el poble català i les forces independentistes “estem preparats per patir” i s’ha mostrat “convençut” que l’1 d’octubre les esquerres catalanes i les espanyoles “estarem junts” en “benefici de la societat” malgrat les “amenaces” dels “grans poders que ens volen fer descarrilar”.

Tardà ha reiterat també l’aposta de la seva formació i del govern de la Generalitat a la negociació, però ha avançat també que sense acord les forces independentistes optaran per la via unilateral.

“Estem disposats a negociar fins l’últim moment, però també estem preparats per donar la veu a la ciutadania”, ha conclòs després de recordar que el 8 d’abril del 2014 tres comissionats del Parlament de Catalunya van venir al Congrés per sol·licitar l’autorització per fer un referèndum, “i ni tan sols va ser admesa a tràmit”.

Acusa el TC de ser l’auto material d’un “cop d’Estat”

Durant el seu discurs, Tardà també ha acusat el Tribunal Constitucional (TC) de ser l’autor material de l’autèntic “cop d’Estat” contra la democràcia a Catalunya en amputar un referèndum que havia estat aprovat pel Parlament de Catalunya, pel Congrés i referendat pel poble de Catalunya.