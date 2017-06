Última actualització Dimecres, 14 de juny de 2017 09:25 h

Beitialarrangoitia etziba que només ofereix als catalans que esperin

L'1 d'octubre ha sacsejat la política espanyola, la moció de censura de Podemos contra el president Mariano Rajoy està destapant les vergonyes del govern popular on la corrupció i la bel·ligerància contra el procés català són les taques més brutes d'un Gobierno incapaç d'oferir un sistema judicial efectiu i una altura de mires política per fer possible un referèndum pactat.





Marian Beitialarrangoitia, portaveu de Bildu

Una de les intervencions més incisives a l'hora de desmuntar la proposta del referèndum pactat de Podemos ha estat la de la portaveu de Bildu, Marian Beitialarrangoitia. La basca ha denunciat que l'1 d'octubre els catalans només tenen dues vies per poder votar, el referèndum pactat o la unilateralitat. Opcions que han de demostrar qui aposta per la democràcia. La portaveu li pregunta a Iglesias, "què ofereix? Que esperin durant dècades?" amb un Gobierno que està disposat a fer ús de la força per evitar la votació: "el nostre 'Sí' crític és perquè demostri que està per la democràcia, que dóna suport a les autoritats catalanes". Beitialarrangoitia afegeix, "diu que a Espanya es poden fer processos constituents, fem-los en paral·lel, cadascú al seu territori i no fem que uns esperin els altres!".

La diputada basca ha fet una defensa aferrissada a la unilateralitat posant d'exemple a Rosa Parks: "Rosa Parks podia esperar o pactar amb els racistes fins que les lleis canviessin. Podia pactar amb els racistes o ser unilateral assumint les conseqüències. Va ser unilateral i va canviar les lleis". Beitialarrangoitia afegeix, "ara mencionem amb orgull a Parks i el 55 i Catalunya el 2017. O fan valdre el dret a decidir o estaran dient que els racistes deixin de ser racistes".