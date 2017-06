El Govern desplega la llei per actuar contra el professor que incitava l'homofòbia a Lleida

Última actualització Dimecres, 14 de juny de 2017 11:00 h

Obre un expedient al docent, que s'enfronta a una possible sanció d'entre 300 i 1.700 euros

2 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



ACN Barcelona .- La Direcció General d'Igualtat de la Generalitat ha obert un expedient informatiu al professor de l'Institut Samuel Gili i Gaya de Lleida acusat pels alumnes d'haver fet un discurs homòfob durant una de les seves classes. En una entrevista a l'ACN, el secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, Oriol Amorós, ha explicat que l'expedient s'ha obert a partir de la denúncia presentada per l'entitat Colors de Ponent, i que ara s'inicia un procediment que caldrà veure si acaba en sanció o no. Si hi hagués sanció, aquesta podria ser d'entre 300 i 1.700 euros. Amorós ha qualificat "d'extraordinàriament positiva" la reacció dels alumnes davant d'un tema que anys enrere era considerat "tabú" entre els adolescents.

Després que l'entitat Colors de Ponent hagi comunicat els fets a la Direcció General d'Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, aquesta ha obert un expedient informatiu al professor de filosofia. De moment, s'ha obert una fase de recollida d'informació en la qual s'escoltarà a les parts abans de decidir si s'obre un procediment sancionador. En cas que hi hagués sanció, aquesta podria anar de 300 a 1.700 euros. Aquesta és una via administrativa que només es podria aturar si es conclogués que els fets tenen caràcter penal, ja que llavors el cas passaria a l'àmbit judicial.



Segons han denunciat els estudiants, durant una de les seves classes, el professor de filosofia hauria afirmat que l'amor entre dues persones del mateix sexe era amistat, no amor, i que les persones homosexuals eren "antinaturals". També hauria dit, segons els alumnes, que l'homosexualitat era una patologia, "una malaltia". Uns dies després, el professor va mostrar el seu penediment a les autoritats educatives i es va disculpar amb els alumnes. El docent, de 64 anys i amb problemes al cor, ha agafat la baixa a causa de la seva patologia agreujada per la situació viscuda.

Sobre aquest mateix cas, Amorós ha destacat la reacció dels alumnes. Pel secretari d'Igualtat, és "extraordinàriament positiu" que hi hagi hagut aquesta manifestació contrària a unes paraules homòfobes per part d'estudiants de secundària, "un àmbit on l'orientació sexual ha estat tabú, objecte d'assetjament, de burla". "Que ara hi hagi hagut una manifestació d'estudiants en el sentit invers, és com haurien de ser les coses i la notícia és que comencen a ser". Per Amorós, això demostra que "s'ha fet tot un camí".

Desplegament de la Llei 11/2014

El secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania ha remarcat que la llei contra l'homofòbia aprovada al Parlament l'any 2014 "s'està desplegant en tots els àmbits" i ha posat l'exemple que a Catalunya s'ajuda "les persones que volen fer un canvi de sexe" o bé que les persones transsexuals, transgènere i intersexuals puguin ser anomenades amb el nom corresponent al gènere amb el qual s'identifiquen a la universitat o a la targeta sanitària.

"Voldríem anar més de pressa, sí, voldríem fer més, segur, però estem vivint un canvi en profunditat claríssim", ha dit Amorós, davant algunes veus del col·lectiu LGTBI que demanen més celeritat en la implementació de la llei. En aquest sentit, Amorós recorda que un grup de recerca que és "plenament acceptat com a interlocutor vàlid i legítim pel consell nacional d'entitats i persones LGTBI" afirma que "la llei s'està desplegant en tots els àmbits".

Amorós ha afegit que, tot i ser conscient que "hi ha casos d'homofòbia al país que queden impunes", també s'està avançant en el procediment de denúncies. "Que un insult homòfob hagi tingut una sanció de 500 euros és un abans i un després i és un missatge molt clar a la societat", ha dit, "que allò que en altres èpoques es considerava de mala educació, però tolerable, ara es un fet sancionable".

Durant el 2016 es van posar 34 denúncies, però d'aquestes, algunes han passat a l'àmbit penal, altres s'han retirat i un altre grup no han pogut tirar endavant perquè no s'ha pogut identificar l'autor dels fets o no hi havia prou proves.