Junqueras defensa les garanties del referèndum

Última actualització Dimecres, 14 de juny de 2017 12:10 h

El vicepresident respon a 'El Món a RAC1' que la Generalitat té llestes les mesures per un procés transparent

2 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Oriol Junqueras ha suat aquest matí a 'El Món a RAC1', el matinal presentat per Jordi Basté. En el torn de les preguntes dels tertulians, el filòsof Jordi Graupera ha qüestionat les respostes del republicà que sempre resumia les accions del Govern de "farem el que pertoqui" o "el convenient".

Oriol Junqueras durant l'entrevista a 'El Món a RAC1' © Rac1 Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes junqueras

El referèndum de l'1 d'octubre mereix totes les garanties. La votació, vinculant, exigeix al Govern complir les seves tasques per fer possible un procés que animi a la participació i, a la vegada, es convoqui amb les estructures electorals llestes. En aquest sentit, Graupera ha lamentat que en un acte "d'especial cura, vista l'hostilitat de l'Estat" les institucions catalanes encara no hagin anunciat en quin moment es troba la constitució de la comissió internacional, el protocol de mitjans públics i la neutratralitat d'aquests. Preguntes que el vicepresident ha respost amb un "està garantit". El filòsof, no content amb la resposta, ha acusat Junqueras de respondre sempre el mateix, "el que pertoqui, el convenient", i evitar concretar més. El líder republicà ha recordat que en un procés normal, com el que es va donar a Escòcia amb Anglaterra, les coses anirien diferent, però davant un Estat que nega el dret a vot les coses se segueixen fent "amb garanties" i com "estableix la llei".

Preparant els últims detalls

El vicepresident de la Generalitat ha concretat que en les setmanes vinents el Govern decidirà si es dóna pressupost públic a l'opció del 'Sí' i a la del 'No', a més de concretar qui signarà el decret de convocatòria que, a parer de Junqueras, ha de ser una decisió "com més col·lectiva, millor". L'1 d'octubre podran votar els majors de 18 anys, mitjançant el DNI, "s'assemblarà el màxim possible a qualsevol convocatòria electoral". A més, els funcionaris no seran exposats, com denuncia l'unionisme: "no hi ha cap llei que digui que és imprescindible que hi hagi funcionaris perquè es faci un referèndum. Ho farem com sempre".

Notícies relacionades