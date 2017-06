Florentino imposa que Ronaldo no aparegui amb la samarreta del Real Madrid en les portades dels diaris

Última actualització Dimecres, 14 de juny de 2017 13:10 h

Imposa la seva influència perquè no es relacioni el club amb l'acusació de frau fiscal

L'acusació de la Fiscalia a Cristiano Ronaldo pel frau de 14,7 milions d'euros ha fet molt mal a la direcció del Real Madrid, que ha mogut fitxa per ordres de Florentino Pérez perquè a les portades d'avui dels diaris en paper no aparegui el crack portuguès amb la samarreta del club merengue.

Florentino Pérez és un home molt influent, no només per la seva capacitat de recuperar tota la inversió que va fer amb el pla Castor és només la punta de l'iceberg del gran poder que concentra el president del Real Madrid. Segons apunten diversos mitjans de la capital espanyola, Pérez ha començat a fer trucades des que es va fer oficial que la fiscalia acusava Cristiano Ronaldo de defraudar 14,7 milions d'euros a la hisenda pública, tres vegades més que Leo Messi, qui va ocupar totes les portades i editorials dels mitjans espanyols quan fou condemnat a 21 mesos de presó pel frau de 4,1 milions d'euros.

El president madridista ha aconseguit que avui As, Marca, El Mundo i El País no posin cap fotografia del jugador vestint la samarreta blanca i si ho faci amb la de la selecció de Portugal. Les poques imatges on el jugador apareix vestit amb l'escut blanc és amb la segona equipació, la lila.

