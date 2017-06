Ampli suport de les bases de Podemos a Catalunya

14 de juny de 2017, 14.40 h

Fins ara l´ambiguitat del populisme colauista ha arribat fins on ha arribat, però d´aquí en endavant aquests mateixos se la juguen. El futur de Catalunya passa per una presa de posicions clara i rotunda, i no serveixen per a res la postura de posar el cap sota l´ala, o de posar trabes i excuses per a seguir en la indefinició.