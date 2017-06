[Vídeo] Dante Fachin farà campanya pel 'No'

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || | L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

14 de juny de 2017, 18.22 h





#8



Bé, és molt natural que algú que viu a Catalunya i no s'ha molestat en aprendre la LLENGUA SECULAR de la terra QUE L'HA ACOLLIT, "no tingui pressa" en que es faci justícia.







No et queixis si després diem que ets un INVASOR com tants esPpanyols.







Les persones com jo, amb més de 60 anys, que hem patit la IMPOSICIÓ d'haver d'estudiar des de la primària fins a l'universitat en l'ODIADA (per invasora i per imposada) llengua castellana, i que , no essent ni miops ni idiotes, hem ... Llegir més