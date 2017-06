Xavier Domènech no s'entera que Podemos ha perdut la moció de censura

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || | L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

14 de juny de 2017, 18.39 h





#1





Micaela Romualda, sí, veig que intentes divertir-nos tant com pots, i t'ho agraeixo.







Però cal dir que no trobes res de tan divertit com els teus comentaris 14 i 41 de http://www.directe.cat/noticia/370728/el-tc-suspen-la-convocatoria-del-9n-i-la-llei-de-consultes-estemconvocats9n-dema19hajuntam .







Recordes? Té, els repeti... Llegir més